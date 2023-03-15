Antalya’da korkunç olay: Teyzesi ve 3 yakınını bıçakladı: 1 ölü, 3 yaralı!

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Adrese gelen ekipler, Nurten ve Alparslan Gebeş'in olduğu daireye, kapının kilitli olması nedeniyle giremedi. İtfaiye merdiveni ile daireye giren polis ve sağlık ekipleri, Alparslan Gebeş ile Nurten Gebeş'i ambulansla hastaneye götürdü.