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Giriş Tarihi: 29.1.2022 18:50

Antalya'da korkunç olay! Tüfekle oynarken arkadaşını öldürdü

DHA
Antalya’da korkunç olay! Tüfekle oynarken arkadaşını öldürdü

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilde arkadaşının oynadığı av tüfeğinin ateş almasıyla göğsünden vurulan Özkan Çakal (24) hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Olayda kullanıldığı düşünülen tüfekler ise otlukta bulundu.

Olay, saat 08.30'da Tosmur Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunun yanında meydana geldi. Arkadaş oldukları öğrenilen Özkan Çakal, A.Y. ve İ.B. otomobille seyir halindeyken trafik sinyalizasyonunda kırmızı ışık yanınca aracı durdurdu. İddiaya göre, otomobildeki 2 av tüfeğinden birini alan A.Y. tüfekle oynamaya başladı.

TÜFEKLE OYNARKEN ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

Bu sırada tüfeğin ateş almasıyla arka koltukta oturan Özkan Çakal göğsünden vuruldu. Yaralanan Çakal, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Özkan Çakal, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri A.Y. ve İ.B.'yi gözaltına aldı. Olayda kullanıldığı düşünülen tüfekler ise otlukta bulundu. A.Y. ve İ.B.'nin ifadelerinin alınması işleminin devam ettiği öğrenildi.

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Antalya'da korkunç olay! Tüfekle oynarken arkadaşını öldürdü
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