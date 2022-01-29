Antalya’da korkunç olay! Tüfekle oynarken arkadaşını öldürdü

TÜFEKLE OYNARKEN ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

Bu sırada tüfeğin ateş almasıyla arka koltukta oturan Özkan Çakal göğsünden vuruldu. Yaralanan Çakal, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Özkan Çakal, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri A.Y. ve İ.B.'yi gözaltına aldı. Olayda kullanıldığı düşünülen tüfekler ise otlukta bulundu. A.Y. ve İ.B.'nin ifadelerinin alınması işleminin devam ettiği öğrenildi.