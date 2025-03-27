Antalya’da korkunç ölüm!

Yürek yakan olay Kepez ilçesi Göksu Mahallesi 6885 sokak üzerinde meydana geldi. Öğlen saatlerinde sahibi olduğu tankere su doldurmak üzere 6885 sokakta bulunan sulama kanalına gelen Ali İhsan Topuz'dan uzun süre haber alamayan ailesi yaşlı adamın su dolumu yaptığı noktaya geldi. Kanal kenarında tankeri gören çocukları yaşlı adama ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese gelen polis ekipleri kanal boyunda arama yaptı.

KANALDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Tankerin bulunduğu noktadan yaklaşık 200 metre ilerde su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören ekipler deniz polisi ve itfaiye ekiplerinden destek istedi. Olayın yaşandığı noktaya gelen itfaiye Ali İhsan Topuz'u sudan çıkarmak için hazırlık yaptığı sırada yaşlı adamın oğlu, suya atlayarak 'babam' diye çığlık attı. İtfaiye ekipleri tarafından sudan çıkartılan Topuz'un sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Yakınları gözyaşlarına boğuldu.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bu sırada olayı haber alarak bölgeye gelen Ali İhsan Topuz'un eşi ve çocukları sinir krizi geçirdi. Ali İhsan Topuz'uun akşam eve gelmesini beklerken ölüm haberi ile yıkılan eşi Feride Topuz'un feryatları yürekleri dağladı. Eşinin cansız bedenine uzun uzun sarılan ve öpen yaşlı kadın "Aşkım kalk hadi, hayatım beni bırakma" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından Ali İhsan Topuz'un cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.