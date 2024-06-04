Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da korkutan orman yangını
Giriş Tarihi: 4.6.2024 16:13 Son Güncelleme: 4.6.2024 16:25

Antalya’da korkutan orman yangını

Antalya’nın Aksu ilçesi Hacialiler Mahallesi’nde çıkan orman yangını bir anda büyüdü.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da korkutan orman yangını

Hava Sıçaklığının 40, nem oranını yüzde 10 olduğu kentte bilinmeyen nedenle çıkan yangın bir anda büyüdü. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Karadan ve havadan müdahale başladı.

HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI

Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesinin ardından havadan da müdahaleye başladı. Ekipler karadan müdahale ederken belediye ekipleri alevlerin önünü kesti. Orman ekipleri alevlere 6 dakika gibi kısa bir sürede müdahale edildiğini ve büyümesinin önlendiğini bildirdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya’da korkutan orman yangını
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA