Antalya’da korkutan orman yangını

Hava Sıçaklığının 40, nem oranını yüzde 10 olduğu kentte bilinmeyen nedenle çıkan yangın bir anda büyüdü. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Karadan ve havadan müdahale başladı.

HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI

Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesinin ardından havadan da müdahaleye başladı. Ekipler karadan müdahale ederken belediye ekipleri alevlerin önünü kesti. Orman ekipleri alevlere 6 dakika gibi kısa bir sürede müdahale edildiğini ve büyümesinin önlendiğini bildirdi.