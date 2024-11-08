Antalya’da korkutan patlama

Ekipleri alarma geçiren olay, Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda 5 katlı apartmanın bodrum katında meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadele ekiplerinden Mustafa Rüzgar ve Mehmet Su, ilaçlama yapmak için apartmanın bodrum katına indi. Motorlu ilaçlama aracını çalıştıran işçi Su, ilaçlamaya başladığı anda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından apartman sakinleri panikle dışarı çıktı. Bu sırada bir kişi Su ile arkadaşı Rüzgar'ı gördü.

EKİPLER ALARMA GEÇTİ

Yaşana patlamanın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi ilk müdahalenin ardından Mehmet Su'yu ambulansla hastaneye götürdü. Hafif yaralı Rüzgar ise ayakta tedavi edildi. Çevre güvenliğini alan AFAD ve itfaiye ekipleri, bölgedeki gaz birikimini ölçüp, raporladı. Patlamanın, gaz sıkışmasından kaynaklandığı üzerinde duruluyor. Palamanın etkisi ile kendilerini dışarı atan Gülperi Yıldız, "Çok kurktum. Hemen dışarı koştuk. Gaz sıkışması olduğunu söylediler. İlaçlama yapan kişinin elindeki makinesi de patlamış" diye konuştu.