Antalya’da korkutan yangın! Ahşap kafe bir anda alev topuna döndü

Yangın saat 22.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi 1537 Sokak'ta falezlerin üzerindeki bir kafede çıktı. İddiaya göre işletmenin bitişiğindeki Aşıklar Parkı'nın alt bölümünde çıkan alevler kısa sürede işletmenin çatısına sıçradı. Yapının ahşap ve bambu olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. İşletme yöneticileri, müşterileri ve personeli güvenli bir şekilde tahliye edip durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.