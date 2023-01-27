Antalya’da kuvvetli fırtına ve yağış: Ağaçlar devrildi, araçlar yolda kaldı

Kentte sabah saatlerinden itibaren devam eden kuvvetli fırtınanın yanı sıra akşam saatlerinde yağış etkili olmaya başladı. Kuvvetli fırtına ve yağış nedeniyle Çakırlar mevkisindeki tek katlı evin alüminyum çatısı uçtu. Bazı bölgelerde ağaçlar, tabelalar ile çöp konteynerleri devrildi, bazı ev ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı.

Kuruçay ve Karatepe mahallelerinin bağlantı yolunda bulunan köprü ile Hurma ve Çakırlar mahallelerinin bağlantı yolu, can ve mal güvenliği için geçici olarak ulaşıma kapatıldı.