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Giriş Tarihi: 6.11.2023 12:02 Son Güncelleme: 6.11.2023 12:27

Antalya’da düğün dönüşü facia: 2 kuzen öldü! 1 kişi ağır yaralı!

Antalya’da düğün dönüşü meydana gelen  kazada otomobil sürücüsü Murat Temirtaş (22) ile kuzeni Seyfettin Temirtaş (18) hayatlarını kaybetti, otomobilin arkasında oturan Hilmi Partal (18) ağır yaralandı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da düğün dönüşü facia: 2 kuzen öldü! 1 kişi ağır yaralı!

Korkunç kaza gece saat 01.00 sularında Antalya – Isparta karayolunda meydana geldi. Gece Aksu ilçesinde yakınlarının düğününden çıkan gençler Topallı Mahallesi'ndeki evlerine gitmek için yola çıktılar.

KAMYONLA ÇARPIŞTI

Murat Temirtaş yönetimindeki otomobil, şehir merkezine seyir halinde olan A.Ç.'nin kullandığı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Korkunç kazada otomobil hurdaya dönerken kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri Murat Temirtaş ile kuzeni Seyfettin Temirtaş'ın hayatlarını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Hilmi Partal ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kazanın ardından ölüm haberini alan iki kuzenin ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kazadan önce Murat Temirtaş'ın annesi ile telefonda konuştuğu "10 dakika içinde evdeyiz" dediği öğrenildi. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsini nardından ki kuzenin cenazesi Manavgat'ın Beşkonak Mahallesi Çayır Mezarlığı'nda ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazada ağır yaralanan Hilmi Partal'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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