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Giriş Tarihi: 26.3.2022 19:38

Antalya’da metruk binada şüpheli ölüm

İHA
Antalya’da metruk binada şüpheli ölüm

Antalya’da 3 katlı metruk bir binada bir şahıs ölü olarak bulundu. Yapılan ilk incelemede şahsın üzerinde herhangi kesici alet izine de rastlanmadı.

Olay, Yüksekalan Mahallesi 516. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı metruk binada saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın 2'nci katında hareketsiz şekilde bir kişinin yattığını gören bir vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye gelen sağlık çalışanları şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada şahsın üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadı. Şahsın kimliği yapılan parmak izi çalışmasının ardından netlik kazanacak.

Yapılan ilk incelemede şahsın üzerinde herhangi kesici alet izine de rastlanmadı. Cenaze olay yeri ve nöbetçi savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin araştırılması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Antalya’da metruk binada şüpheli ölüm
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