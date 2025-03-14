Antalya’da mezarlıkta büyük saygısızlık! Güvenlik görevlileri kadınları dışarı çıkardı!

Muratpaşa ilçesindeki Andızlı Mezarlığı'na 1 hafta kadar önce akşam saatlerinde gelen yabancı uyruklu 2 kadın, fotoğraf çekmeye başladı. Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil kağıdı oynayan ve kola içen 2 kadın, kayda aldıkları o görüntü ve fotoğrafları da sosyal medya hesaplarında paylaştı. Durumu fark eden güvenlik görevlileri, kadınları mezarlık dışına çıkardı. Kadınların paylaşımları sosyal medyada tepki çekti.
POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI
Yaşananları ardından polis iki kadını kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.