Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da mezarlıkta büyük saygısızlık! Güvenlik görevlileri kadınları dışarı çıkardı!
Giriş Tarihi: 14.3.2025 14:45 Son Güncelleme: 14.3.2025 16:27

Antalya'da mezarlıkta büyük saygısızlık! Güvenlik görevlileri kadınları dışarı çıkardı!

Antalya'da yabancı uyruklu 2 kadının mezar taşlarının üzerine oturup iskambil kağıdı oynayarak kola içtiği anlara ilişkin çekip sosyal medyadan paylaştıkları görüntüler tepki çekti.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da mezarlıkta büyük saygısızlık! Güvenlik görevlileri kadınları dışarı çıkardı!

Muratpaşa ilçesindeki Andızlı Mezarlığı'na 1 hafta kadar önce akşam saatlerinde gelen yabancı uyruklu 2 kadın, fotoğraf çekmeye başladı. Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil kağıdı oynayan ve kola içen 2 kadın, kayda aldıkları o görüntü ve fotoğrafları da sosyal medya hesaplarında paylaştı. Durumu fark eden güvenlik görevlileri, kadınları mezarlık dışına çıkardı. Kadınların paylaşımları sosyal medyada tepki çekti.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Yaşananları ardından polis iki kadını kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.



Bölgedeki işyeri güvenlik kameraları ile MOBESE görüntüleri incelemeye alındı. İki kişinin isminin belirlenmesinin an meselesi olduğu öğrenildi.

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Antalya'da mezarlıkta büyük saygısızlık! Güvenlik görevlileri kadınları dışarı çıkardı!
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