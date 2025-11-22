Antalya’da mezuniyet fotoğrafı kana bulandı... 17 yaşındaki Şükran Ela yaşamını yitirdi

Korkunç kaza, saat 20.20 sıralarında Antalya- Alanya kara yolunda meydana geldi. Serik Atatürk Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencileri mezuniyet öncesi okul idaresinin koordinesinde toplu şekilde servis araçlarıyla il merkezine giderek mezuniyet fotoğrafları çektirdi. Dönüşte öğrencilerden Şükran Ela Özseven ve Nadya Başbüyük, Yukarıkocayatak kavşağında servisten indi.

OTOMOBİL ÇARPTI

Buradan yolun karşısına geçmek isteyen Özseven ve Başbüyük'e, O.D.'nin kullandığı 07 VD 288 plakalı otomobil çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan Şükran Ela Özseven, yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Nadya Başbüyük ise yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Şükran Ela Özseven'in yaşamını yitirdiğini belirlendi. Ağır yaralanan Nadya Başbüyük ise ambulans ile Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şükran Ela Özseven

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Özseven'in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Tedavisi süren Başbüyük'ün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan Şükran Ela Özseven ve Nadya Başbüyük'ün kazadan önce çektirdikleri mezuniyet fotoğrafı da ortaya çıktı. Kazanın andından otomobil sürücüsü O.D.'yi gözaltına alındı. Acı haberi alan genç kızın yakınları gözyaşlarına boğuldu.