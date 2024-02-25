Antalya’da motosiklet ambulans ile çarpıştı: 1 ölü

Antalya'da dün akşam saatlerinde Serik merkezden Belek Turizm Merkezi istikametine giden B.C. idaresindeki ambulans ile aynı istikamete seyir halindeki olan Mahmut Özdemir idaresindeki motosikleti çarpıştı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada motosiklet ambulanssın altında kaldı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yine ambulans görevlileri yaptı. Takviye gelen sağlık ekiplerinde yaptığı müdahale sonuç vermedi. Mahmut Özdemir'in olay yerinde yaşamını yitirdi. Ambulans sürücüsü polis tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Özdemir'in cenazesi olay yerinde Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GAZİANTEP'TE TOPRAĞA VERİLDİ

Kazayı öğrenen Mahmut Özdemir'in yakınları sinir krizi geçirdi. Ailesine teslim edilen cenaze Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi İncesu Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa veridi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.