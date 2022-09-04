Antalya’da motosiklet kazası: 1 ölü

Antalya'nın Kepez ilçesi Şehit Üsteğmen Gökhan Korkut Caddesi üzerinde meydana gelen kazada Ali Efe Uçak idaresindeki motosiklet, kontrolden çıkıp yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 150 metre sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali Efe Uçak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına boğulan gencin ağabeyinin, "Efe, Efe! Efe'yi kaldırın. Annem görmesin. Ne olur kaldırın. Daha bugün yeni maaşını aldı, bana gelerek sana ne alayım dedi. Ben tek başına ne yaparım" demesi yürekleri dağladı. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alırken, Uçak'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.