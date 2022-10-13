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Giriş Tarihi: 13.10.2022 13:58

Antalya'da motosikletle kamyona çarpan Pınar öldü

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, kullandığı motosikletle yol bakım kamyonuna arkadan çarpan Pınar Ünlü (23), hayatını kaybetti.

DHA
Antalya’da motosikletle kamyona çarpan Pınar öldü

Kaza, saat 11.00 sıralarında Batı çevre yolunda meydana geldi. Pınar Ünlü, 07 AZR 067 plakalı motosiklet ile emniyet şeridindeki Karayolları'na ait yol bakım kamyonuna arkadan çarptı.

Başında kaskı da takılı olan Ünlü için kaza yerine sağlık ekibi geldi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Ünlü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Pınar Ünlü'nün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Öte yandan gözaltına alınan kamyon şoförü Aykut Aslan, çalışma sırasında karton kutu gördüğünü, yoldan alıp atmak için aracı durdurduğunu, bu sırada motosikletin arkadan çarptığını söyledi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Antalya'da motosikletle kamyona çarpan Pınar öldü
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