Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da nem nedeni ile dağlar kayboldu
Giriş Tarihi: 20.8.2023 10:18 Son Güncelleme: 20.8.2023 10:50

Antalya’da nem nedeni ile dağlar kayboldu

Antalya'da yüzde 90 seviyesinde devam eden nem oranı nedeni ile Beydağları ortadan kayboldu. Vatandaşlar nefes almakta zorlandı. Hava sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü kente yüzde 90’lık nem ile birlikte hissedilen sıcaklık 39 derece hissedildi.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da nem nedeni ile dağlar kayboldu

Antalya'da yüzde 90 seviyesinde devam eden nem oranı nedeni ile Beydağları ortadan kayboldu. Vatandaşlar nefes almakta zorlandı. Hava sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü kente yüzde 90'lık nem ile birlikte hissedilen sıcaklık 39 derece hissedildi. Klimalar yetersiz kaldı. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü yüksek nem oranının eylül ayına kadar süreceğini kaydederek, "Yeksek nem insan sağlığını etkiliyor" dedi.

'BU NEME KALP DAYANMAZ'

Antalya'da yüksek nemden bunalan Rus turist çifttin damlama hortumundan çıkan su ile serinlemesi dikkat çekti. Katya Kavalchuk damlama hortumundan gelen tazyikli su ile serinledi. 4 yıldır tatil için Antalya'yı seçtiklerini belirten Kavalchuk, "Bu yıl nem neni ile çok zorlanıyoruz. Önceki yıllarda en fazla 3 gün süren nem bu yıl bir haftadır devam ediyor. Gölgede sabit durduğumuz noktada bile aşırı terliyoruz. Bu nemli havada kalbimiz 3-4 kat fazla yoruluyor. Kısacası bu neme kalp dayanmaz" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yerlikaya’dan vali ve emniyet müdürlerine talimat: ‘Orkinoslarla uğraşın’
Son dakika: Marmara Denizi'nde korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi
‘Hastalıkta sağlıkta’ sözü gerçek oldu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika haberi: Süper Lig'in ilk derbisinde Galatasaray Trabzonspor'u mağlup etti | Icardi sahnede...
Gelinin-kaynana arasındaki olay pes dedirtti! 'Büyücüsün' sözü davalık oldu
Karaoğlan’ı hiç bu kadar kötü görmedim
ABD’ye Hint asıllı bir başkan nasıl olur?
Eşine mesaj atan arkadaşını öldürdü
SON DAKİKA | Dışişleri Bakanlığından BM'ye 'Pile-Yiğitler' tepkisi: Kabul edilemez buluyoruz
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya’da nem nedeni ile dağlar kayboldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA