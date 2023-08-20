Antalya’da nem nedeni ile dağlar kayboldu

Antalya'da yüzde 90 seviyesinde devam eden nem oranı nedeni ile Beydağları ortadan kayboldu. Vatandaşlar nefes almakta zorlandı. Hava sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü kente yüzde 90'lık nem ile birlikte hissedilen sıcaklık 39 derece hissedildi. Klimalar yetersiz kaldı. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü yüksek nem oranının eylül ayına kadar süreceğini kaydederek, "Yeksek nem insan sağlığını etkiliyor" dedi.

'BU NEME KALP DAYANMAZ'

Antalya'da yüksek nemden bunalan Rus turist çifttin damlama hortumundan çıkan su ile serinlemesi dikkat çekti. Katya Kavalchuk damlama hortumundan gelen tazyikli su ile serinledi. 4 yıldır tatil için Antalya'yı seçtiklerini belirten Kavalchuk, "Bu yıl nem neni ile çok zorlanıyoruz. Önceki yıllarda en fazla 3 gün süren nem bu yıl bir haftadır devam ediyor. Gölgede sabit durduğumuz noktada bile aşırı terliyoruz. Bu nemli havada kalbimiz 3-4 kat fazla yoruluyor. Kısacası bu neme kalp dayanmaz" diye konuştu.