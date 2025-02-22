Antalya’da ölüm köprüsü bir can daha aldı

Korkunç olay Kaş'ın Kasaba Mahallesi Gelen Köprüsü'nde meydana geldi. Yasin Erdoğan otomobili ile Çerler Mahallesi istikametine seyir halindeyken Kasaba Mahallesi Gelen Köprüsü'nde direksiyon hakimiyetinin kaybetti. Araç önce Çerler Köprüsü bariyerlerini çarptı ardından araç bariyerleri aşarak dere kenarına uçtu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbarın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Yasin Erdoğan'ın hayatın kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Talihsiz genç Çerler Merkez Mezarlığı'nda ailesi, sevenleri ve yakınları tarafından toprağa verildi. 12 Ocak tarihinde aynı noktadan Süleyman Gülcü (19) aracı ile dere yatağına düşerek hayatını kaybetmişti. Bölge halkı, ölüm köprüsü olarak anılmaya başlayan bu noktada önlem alınmasını istedi.