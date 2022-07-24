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Giriş Tarihi: 25.7.2022

Antalya’da orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Antalya’da orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan orman yangını, 2 saat süren çalışma ile kontrol altına alındı. Yangın, dün saat 12.30 sıralarında Lara Turizm Yolu'ndaki ormanda çıktı. Girişin yasak olduğu ormandan yükselen alevleri görenler, durumu 112
Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangına hem karadan hem de havadan müdahale edildi. Çevredekiler de ellerindeki tırmıklarla söndürme çalışmalarına destek verdi. 6 arazöz, 2 su ikmal, 2 ilk müdahale, 3 helikopter, 4 uçak ve onlarca itfaiyenin müdahale ettiği yangın, 2 saatte kontrol altına alındı. 1 hektar alanın zarar gördüğü yangınında soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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Antalya’da orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı
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