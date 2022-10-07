Antalya’da otel servisi devrildi: 9 yaralı var!

Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Serik Devlet Hastanesi ile yakındaki bir özel hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.