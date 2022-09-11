Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da otomobil ile cip çarpıştı: 1 ölü, 3 ağır yaralı
Giriş Tarihi: 11.9.2022 14:46 Son Güncelleme: 11.9.2022 14:47

Antalya’da otomobil ile cip çarpıştı: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ciple otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden Özkan Çağlayan (42) yaşamını yitirdi, 3 ağı6 6 kişi yaralandı.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Antalya’da otomobil ile cip çarpıştı: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Antalya'nın Kumluca ilçesi Temel Eğitim Mahallesi Gödene Caddesinde meydana gelen kazada Özkan Çağlayan'ın kullandığı otomobil ile Osman Yılmaz'ın kullandığı cip çarpıştı. Kontrolden çıkan cip yol kenarındaki cam seraya, otomobil ise beton aydınlatma direğine çarparak durdu. Kazayı görenlerin ihbarının arından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Korkunç kazada otomobil sürücüsü Özkan Çağlayan, cip sürücüsü Osman Yılmaz ile yanında bulunan Özgür Yürekli, Nejla Yürekli, Buse Yılmaz, Derya Yılmaz ve Rahime Yılmaz yaralandı. İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan zkan Çağlayan ve diğer yaralıları güçlükle kurtardı. Hastaneye götürülen yaralılardan Özkan Çağlayan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Antalya’da otomobil ile cip çarpıştı: 1 ölü, 3 ağır yaralı
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