Antalya’da otomobil ile cip çarpıştı: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Antalya'nın Kumluca ilçesi Temel Eğitim Mahallesi Gödene Caddesinde meydana gelen kazada Özkan Çağlayan'ın kullandığı otomobil ile Osman Yılmaz'ın kullandığı cip çarpıştı. Kontrolden çıkan cip yol kenarındaki cam seraya, otomobil ise beton aydınlatma direğine çarparak durdu. Kazayı görenlerin ihbarının arından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Korkunç kazada otomobil sürücüsü Özkan Çağlayan, cip sürücüsü Osman Yılmaz ile yanında bulunan Özgür Yürekli, Nejla Yürekli, Buse Yılmaz, Derya Yılmaz ve Rahime Yılmaz yaralandı. İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan zkan Çağlayan ve diğer yaralıları güçlükle kurtardı. Hastaneye götürülen yaralılardan Özkan Çağlayan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.