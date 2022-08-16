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Giriş Tarihi: 16.8.2022 21:19

Antalya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı

Antalya'nın Bucak ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

İHA
Antalya’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1’i ağır 4 yaralı

Kaza, Antalya-Burdur karayolu Boğazköy köyü yakınlarında meydana geldi. Rıfat A.'nın kullandığı 32 BJ 3678 plakalı otomobil ile Mehmet G.'nin kullandığı 32 GC 451 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

1'İ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI

Çarpışma sonucu 32 BJ 3678 plakalı otomobilde bulunan Rıfat A., Rıfat A., Ülker A. ve Melisa A. yaralandı. Yaralılardan Rıfat A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili olarak inceleme başlattı.

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Antalya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı
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