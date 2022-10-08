Antalya’da feci kaza: 1 ölü

OLAY YERİNDE HAYATII KAYBETTİ

Kazada motosiklet sürücüsü kanlar içinde yere yığıldı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ahmet Özkılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.