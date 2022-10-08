Antalya’da feci kaza: 1 ölü

Adana'nın Gazi Bulvarı, Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi sabah saatlerinde meydana gelen kazada, sabah erken saatte havalimanındaki işine giden bir çocuk babası Özkılıç, motosikletini yolun kenarına çekti.
Bu sırada H.Ç yönetimindeki kamyonet arkadan gelerek Ahmet Özkılıç'ın motosikletine arkadan çarptı.
OLAY YERİNDE HAYATII KAYBETTİ
Kazada motosiklet sürücüsü kanlar içinde yere yığıldı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ahmet Özkılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.