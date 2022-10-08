Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da feci kaza: 1 ölü
Giriş Tarihi: 8.10.2022 12:13 Son Güncelleme: 8.10.2022 13:17

Antalya’da feci kaza: 1 ölü

Antalya’da yol kenarında bekleyen motosiklete otomobil çarptı. Korkunç kazada istatistikçi Ahmet Özkılıç (54) olay yerinde hayatını kaybetti.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Antalya’da feci kaza: 1 ölü

Adana'nın Gazi Bulvarı, Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi sabah saatlerinde meydana gelen kazada, sabah erken saatte havalimanındaki işine giden bir çocuk babası Özkılıç, motosikletini yolun kenarına çekti.

Bu sırada H.Ç yönetimindeki kamyonet arkadan gelerek Ahmet Özkılıç'ın motosikletine arkadan çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATII KAYBETTİ

Kazada motosiklet sürücüsü kanlar içinde yere yığıldı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ahmet Özkılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Sürücü H.Ç gözaltına alındı. Kazayı öğrenen Ahmet Özkılıç'ın yakınları sinir krizi geçirdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya’da feci kaza: 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA