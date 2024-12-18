Antalya’da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza gece saatlerinde Serik ilçesi Tekke mahallesi Zeybekler mevkiinde meydana geldi. İzzet Baş idaresindeki otomobil ile yol kenarında park halinde bulunan Ali Özdemir idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet 50 metre sürüklenerek durabildi. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarın ardından olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Ali Özdemir in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ootomobilde yolcu olarak bulunan Fatma Nur Baş, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Baş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Üzücü olayın ardından otomobil sürücüsü İzzet Baş jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazanın ardından acı haberi alan Ali Özdemir'in yakınları gözyaşlarına boğuldu. Çiftçilik yapan Özdemir'in Serik ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.