Antalya’da panik anları: Daha yeni evlenmişlerdi

Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken dumandan etkilenen Betül Orhan adlı genç kız, kedisiyle birlikte apartmanın bahçesine indi. Evdeyken dumandan etkilendiğini söyleyen Betül Orhan, "Bir anda her yer duman olunca kedimi alıp, aşağıya indim" dedi. Yangın başladığında eşi Adem ile evde olduğunu belirten Ayfer Sağlam ise "Bir anda odalar duman oldu. Neden olduğunu bilmiyoruz. Bütün eşyalarım yandı. Ne yapacağımız bilmiyoruz" dedi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.