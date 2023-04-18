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Giriş Tarihi: 18.4.2023 16:26 Son Güncelleme: 18.4.2023 16:27

Antalya'da paraşütçü operasyonu: İmdadına jandarma yetişti

Antalya'da dağlık alana düşerek yaralanan yamaç paraşütçüsü A.R.H., jandarma helikopteriyle hastaneye sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

DHA
Antalya’da paraşütçü operasyonu: İmdadına jandarma yetişti

Döşemealtı ilçesi Dağbeli Mahallesi Katiller Tepesi mevkisinde yamaç paraşütü yapan A.R.H., rüzgarın etkisiyle paraşütün hakimiyetini kaybedince dağlık alana düştü. A.R.H.'nin kurtarılması için bölgeye Antalya İl Jandarma Komutanlığı JAK Timi, AFAD ve 112 ambulans ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen A.R.H.'nin bulunduğu arazinin sarp ve engebeli olması nedeniyle helikopter talep edildi. Bölgeye yönlendirilen jandarma helikopterine alınan A.R.H., Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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Antalya'da paraşütçü operasyonu: İmdadına jandarma yetişti
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