Antalya’da piknik yolunda facia: 1 ölü, 2 yaralı

Kemer Antalya yolu Konyaaltı Bulvarı Küçük Çaltıcak Mevkiinde saat 13.30 sıralarında Şehir merkezinden yola çıkarak kontrolsüz kavşaktan dönmek isteyen Magdelena Natalia Çalışkan (43) idaresindeki Skoda Fabia model otomobil ile, Kemer istikametinden şehir merkezine doğru gelmekte olan Durmuş Karakuş kontrolündeki pikap çarpıştı.

OTOMOBİL TERS DÖNDÜ

Çarpışmanın şiddeti ile otomobil yol kenarındaki demir bariyere vurup, ters döndü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Magdelena Natalia Çalışkan özel bir hastaneye kaldırılırken, 3 yaşındaki Renan Sert ise Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde otomobilin yolcu koltuğunda oturan çocuğun bakıcısı ve yaralanan kadının arkadaşı olduğu öğrenilen Kazakistan uyruklu Ramilya İskenderova'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

KIZI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Bir sure sonra ise olay yerine hayatını kaybeden kadının kızı Firuze geldi. Otomobilden iner inmez, olay yerine koşan genç kız, annesinin hayatını kaybettiğini öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Genç kızı olay yerinde bulunan ekipler teselli etti. Yapılan araştırmada ailenin Küçük Çaltıcak Plajına piknik yapmaya gittikleri öğrenildi. Yapılan incelemelerin ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.Yaralanan kamyonet sürücüsü ise özel bir hastaneye kaldırıldı.