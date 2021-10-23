Antalya’da pitbull dehşeti

Antalya
'da pitbull cinsi bir köpek, 11 aylık bebeğe saldırarak yanağını ve kulağını kopardı, çocuğunu kurtarmak isteyen babanın da kolu ve bacağını yaraladı. 7 Ekim Perşembe günü Konyaaltı
'nda meydana gelen olayda, bir cadde üzerinde market işleten Hasan Kaçar'ın (33) eşi Sevim Kaçar (26), 11 aylık bebeği Sadrettin ile birlikte markete gelen müşteriye bakmak istedi. İddiaya göre, aynı mahallede yaşayan M.T.O., pitbull cinsi köpeğiyle birlikte marketin önüne geldi. Köpek burada bir anda market içindeki bebeğe saldırdı. Sesleri duyup gelen baba Hasan Kaçar da köpeğin saldırısına uğradı. Olay sonrası köpek ve sahibi olay yerinden ayrılırken, baba Kaçar kolundan ve bacağından, bebeği de yüzü ile kulağından yaralandı. Ambulansla Akdeniz Tıp Fakültesi Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi gören baba ve bebeği, onlarca dikiş atıldıktan sonra taburcu edilip evlerine geri döndü. Aile, köpeğin sahibinden şikâyetçi oldu.