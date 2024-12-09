Antalya’da plakası belirlenemeyen aracın çarptığı genç hayatın kaybetti

Korkunç kaza gece saat 00.00 sularında Döşemealtı ilçesi OSBE 1'inci kavşak alt geçit altında meydana geldi. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çam balkon işi yapan İbrahim Koyuncu otomobili ile Antalya OSB'ye malzeme almak için geldi. Aracını bir akaryakıt istasyonuna park etti. Yaya olarak yolun karşısına geçmek isterken plakası belirlenemeyen bir araç alt geçitte çarpıp kaçtı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Korkunç kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Koyuncu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde acı haberi ilan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Oğlunun cenazesini Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan almaya gelen baba Ali Koyuncu oğluna çaptıktan sonra kaçan sürücüye isyan etti. Plakası belirlenemeyen aracın bulunmasın istedi.

SEYDEKİMER İLÇESİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsini ardından İbrahim Koyuncu'nun cansız bedeni meleketi Muğla'nın Seydikemer ilçesine götürüldü. Burada ailesi, yakınları ve sevenlerini gözyaşları arasında toprağa verildi. Aile kaza yapan aracın plakasını görenlerin veya bilenlerin durumu 112 Acil çağrı merkezi'ne ihbar etmesini istedi. Jandarma timleri ölümlü kazaya karışıp kaçan aracın plakasını belirlenmesi için çalışma başlattı.