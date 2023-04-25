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Giriş Tarihi: 25.4.2023 10:24 Son Güncelleme: 25.4.2023 12:37

Antalya’da polis memuru kazada hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü polis memuru Burak Zemin Yeter (35) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da polis memuru kazada hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesi Orta Mahalle'de Ö.T'nin kullandığı otomobil, polis memuru Burak Zemin Yeter yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Kazada polis memuru ağır yaralandı.

KURTARILAMADI

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yeter'e yapılan ilk müdahalenin ardından Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç polis yaşamını yitirdi. Kazayı öğrenen meslektaşları ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yaşana kazanın ardından otomobil sürücüsü Ö.T. ise gözaltına alındı.

CENAZESİ NİĞDE'YE GÖNDERİLDİ

Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü haber merkezinde görevli 7 yıllık polis memuru Yeter'in, eşinin 7 aylık hamile olduğu ve kardeşinin düğünü nedeniyle izne ayrıldığı öğrenildi. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Burak Zemin Yeter'in cenazesi memleketi Niğde'ye gönderildi.

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Antalya’da polis memuru kazada hayatını kaybetti
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