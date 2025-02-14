Antalya’da polis Cuma Şimşek hayatını kaybetmişti: Motosiklet kazası kask kamerasında!

Kaza, Kumluca ilçesi Kumluca-Antalya yolunun 7'nci kilometresinde saat 12.45 sıralarında meydana geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde Yunus Polisi olarak görev yapan Cuma Şimşek, motosikletiyle Kumluca istikametinden Antalya yönüne seyir halindeyken motosikletinin direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Yaklaşık 150 metre asfalt zeminde sürüklendi. Şimşek, motosikletinden düşerek yolda sürüklenip kendiside bariyerlere çarptı, motosiklet ise alev aldı.

CENAZESİ GAZİANTEP'E GÖNDERİLMİŞTİ

Kazanın ardından Cuma Şimşek için Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Birlikte görev yaptığı mesai arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşınan memleketi Gaziantep'te toprağa verilen Cuma Şimşek'in hayatını kaybettiği kaza anına ait kask kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Cuma Şimşek ve başka bir motosikletlinin Kumluca yolunda seyir halinde olduğu, önde gitmekte olan Şimşek'in kullandığı motosikletin virajda kayarak bariyerlere çarptığı ve ardından motosikletin alev aldığı görüldü.