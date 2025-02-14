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Giriş Tarihi: 14.2.2025 11:37 Son Güncelleme: 14.2.2025 12:41

Antalya'da polis Cuma Şimşek hayatını kaybetmişti: Motosiklet kazası kask kamerasında!

Antalya’nın Kumluca ilçesinde 9 Şubat tarihinde meydana gelen Kumluca-Antalya karayolunda emniyet müdürlüğü yunus polisi olarak görev yapan Cuma Şimşek’in (39) kaza anı arkasında gelen motosikletçinin kast kamerasına yansıdı. Korkunç kazada bariyerlere çarpan motosikletin alev aldığı görüldü.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da polis Cuma Şimşek hayatını kaybetmişti: Motosiklet kazası kask kamerasında!

Kaza, Kumluca ilçesi Kumluca-Antalya yolunun 7'nci kilometresinde saat 12.45 sıralarında meydana geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde Yunus Polisi olarak görev yapan Cuma Şimşek, motosikletiyle Kumluca istikametinden Antalya yönüne seyir halindeyken motosikletinin direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Yaklaşık 150 metre asfalt zeminde sürüklendi. Şimşek, motosikletinden düşerek yolda sürüklenip kendiside bariyerlere çarptı, motosiklet ise alev aldı.

CENAZESİ GAZİANTEP'E GÖNDERİLMİŞTİ

Kazanın ardından Cuma Şimşek için Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Birlikte görev yaptığı mesai arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşınan memleketi Gaziantep'te toprağa verilen Cuma Şimşek'in hayatını kaybettiği kaza anına ait kask kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Cuma Şimşek ve başka bir motosikletlinin Kumluca yolunda seyir halinde olduğu, önde gitmekte olan Şimşek'in kullandığı motosikletin virajda kayarak bariyerlere çarptığı ve ardından motosikletin alev aldığı görüldü.

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Antalya'da polis Cuma Şimşek hayatını kaybetmişti: Motosiklet kazası kask kamerasında!
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