Antalya’da Ramazan bayramını fırsat bilen dünyaca ünlü sahile koştu

Turizm kenti Antalya'da Ramazan bayramını değerlendirmek isteyen vatandaşların tercih noktası dünyaca ünlü Konyaaltı sahili oldu. Kilometrelerce uzanan sahil vatandaşların ve turistlerin akın etmesi ile adeta hınca hınç doldu. Sahile gelen birçok kişi denize girerek Akdeniz'in serin suyunda serinledi. Denizin ve kumun en çok tadını ise yine çocuklar çıkardı.