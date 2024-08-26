Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da sağanak yağış Elmalı ilçesini felç etti
Giriş Tarihi: 26.8.2024 11:07 Son Güncelleme: 26.8.2024 11:29

Antalya’da sağanak yağış Elmalı ilçesini felç etti

Antalya’nın Elmalı ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış sele neden oldu. Yuva Mahallesi'nde yaklaşık bir saat süren sağanak, bazı ev ve ahırlarda su baskınlarına neden oldu.  Saman balyaları ve ilaçlama makineleri suda sürüklendi. Taşkın nedeniyle bazı cadde ve yolları çamur kapladı. AFAD ve DSİ ekipleri bölgede çalışma başlattı. Bazı vatandaşlar da evlerinin bahçesine dolan çamuru el arabası ve kürek yardımıyla tahliye etmeye çalıştı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da sağanak yağış Elmalı ilçesini felç etti

Antalya'nın Elmalı ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış sele neden oldu. Yuva Mahalle Muhtarı Hüseyin Demir, "Yağmur aniden bastırdı. Kuvvetli yağış nedeniyle zor anlar yaşadık. Maddi hasar meydana geldi. Çok şükür can kaybımız yok" dedi.

YÜZLERCE KAZA MEYDANA GELDİ

Sağanak yağış nedeni ile Antalya – Korkuteli karayolu Cehennem Deresi mevkiinde gidiş ve geliş yönünde çoğu zincirleme olmak üzere yüzlerce maddi hasarlı kaza meydana geldi. Yolda 5 kilometre araç kuyruğu oluştu. Sağanak yağış nedeni çekiciler araçları çekmekte zorlandı. Aniden batıran yağmur ve fırtına sahil kesimlerinde de etkili oldu. Kemer ilçesi Göynük ve Beldibi mahallelerinde denize giren tatilciler zor anlar yaşadı.

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Antalya’da sağanak yağış Elmalı ilçesini felç etti
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