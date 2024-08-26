Antalya’da sağanak yağış Elmalı ilçesini felç etti

Antalya'nın Elmalı ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış sele neden oldu. Yuva Mahalle Muhtarı Hüseyin Demir, "Yağmur aniden bastırdı. Kuvvetli yağış nedeniyle zor anlar yaşadık. Maddi hasar meydana geldi. Çok şükür can kaybımız yok" dedi.

YÜZLERCE KAZA MEYDANA GELDİ

Sağanak yağış nedeni ile Antalya – Korkuteli karayolu Cehennem Deresi mevkiinde gidiş ve geliş yönünde çoğu zincirleme olmak üzere yüzlerce maddi hasarlı kaza meydana geldi. Yolda 5 kilometre araç kuyruğu oluştu. Sağanak yağış nedeni çekiciler araçları çekmekte zorlandı. Aniden batıran yağmur ve fırtına sahil kesimlerinde de etkili oldu. Kemer ilçesi Göynük ve Beldibi mahallelerinde denize giren tatilciler zor anlar yaşadı.