Antalya’da sağanak yağış taşkın ve sele neden oldu

Antalya'da sağanak yağış taşkınlara ve sele neden oldu. Şiddetli yağış Kumluca ilçesinde etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan yağmur ilerleyen saatlerde şiddetini artırdı. Caddeler ve yollar göle döndü. İlerlemekte güçlük çekti. Seraları ve portakal bahçeleri sel suları ile doldu. Bazı cadde ve sokaklarda 50 santimetreye ulaşan sel suları nedeniyle vatandaşlar ilerlemekte güçlük çekti. İlçede bulunan dere ve ırmaklarda taşkınlar meydana geldi. Olarca dönüm seralık alanda sel baskınları nedeniyle maddi hasar meydana geldi. Tonlarca ürün zarar gördü. Sel suları nedeni ile ilçedeki bazı cadde ve sokaklara giriş çıkış yapılamadı.

BEYDAĞLARI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Sağanak yağış kent merkezinde de etkili oldu. Ana artellerde biriken yağmur suları nedeniyle trafikte zaman zaman kilitlenmeler yaşandı. Bazı alt geçitler sular ile doldu. Denizde 15 metreye ulaşan dalgalar oluştu. Yat Limanı'nda tekneler de maddi hasar meydana geldi. Deniz kenarlarında yağmur etkili olurken Antalya Körfezini kucaklayan Beydağları ise kar yağışı nedeni ile beyaza büründü. Meteoroloji yetkilileri sağanak yağışın bölgede Pazartesi gününe kadar etkili olacağını söyledi. 2 bin metre ve daha yükseklerde kar kalınlığının 30 santimetreye ulaşacağını bildirdi.