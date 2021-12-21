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Giriş Tarihi: 21.12.2021 13:08

Antalya'da sahte içki operasyonu! 8 şüpheli yakalandı

AA
Antalya’da sahte içki operasyonu! 8 şüpheli yakalandı

Antalya'da 55 bin 287 litre sahte içki ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Gelen bilgiye göre Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte içki imalatı yapanlara karşı çalışma başlattı.

Yürütülen çalışma kapsamında ekipler, 3 ay boyunca yaptığı teknik ve fiziki takip neticesinde sahte içki üretildiği tespit edilen fabrika, depo ve evlere operasyon düzenledi.

Operasyonda 55 bin 287 litre sahte içki, çok sayıda bidon, sahte etiket, kapak ve bandrol ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Antalya'da sahte içki operasyonu! 8 şüpheli yakalandı
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