Antalya’da salgın döneminde uygulanan müzik uygulaması kararı sona erdi

Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'de çok sayıda tedbir alınmış, tedbirler vaka sayılarına göre esnetilerek sıkılaştırılmıştı.

Yapılan bir görüşmenin ardından 24.00 sonrasında müzik de yasaklanmış, tedbirlere dahil edilmişti.

Bu kapsamda Antalya'da alınan tedbirle ilgili değişikliğe gidildi.

KURUL TOPLANDI KARAR ÇIKTI: ANTALYA'DA MÜZİK YASAĞI KALDIRILDI

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgını çerçevesinde alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi amacıyla 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26. maddesine istinaden 16 Haziran günü olağanüstü toplandı.

Toplantıda pandemi döneminde 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 24.00'e kadar yapılabilen müzik yayınları ele alındı.

Yeni alınan kararla müzik saati uygulaması sona erdirildi.

Alınan karar yapılan açıklamayla duyuruldu

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 28.06.2021 tarihli ve 2021/43 sayılı kararının 2.6 'Halihazırda konaklama tesislerinde saat 22.00'de, diğer yerlerde ise saat 21.00'de sona eren müzik yayınlarının (canlı icra edilenler de dahil), bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 24.00'e kadar yapılabileceğine' maddesinin iptal edilmesine, yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin kaymakamlıklar, genel kolluk birimleri, ilgili il ve ilçe müdürlükleri ve belediyeler tarafından koordineli bir şekilde yapılmasına, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 16.06.2023 tarihinde oy birliği ile karar verilmiştir."