Antalya’da sarp ve yüksek dağlarda alevlerle mücadele devam ediyor

Antalya'nın Kemer'e bağlı Değirmendere Mahallesi'nde Kemer- Antalya karayolu kenarındaki ormanda pazar akşam saat 21.30 sıralarında yangın Toroslarda 900 ile bin 300 metre aralığında yüksek dağlarda devam ediyor.

Yangının 10'uncu saatinde alevler kontrol altına alınmasını ardından rüzgarın aniden hızını artırıp yön değiştirmesi alevlere benzin dökmüş etkisi yarattı. Yangın yeniden Kemer istikametine sarp ve yüksek kesimlere yöneldi. Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede, gün boyunca yangına müdahale eden 11 uçak ve 22 helikopter, havanın kararmasıyla çalışmalara ara verdi. 1000 kişilik kara ekibi ise arazini yüksekliği ve sarp oluşu nedeni ile hazır bekletildi.

GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLER GECE BOYU MÜCADELE ETTİ

Havanın kararmasının ardından uçak ve helikopterlerin yerine ise bölgeye gece görüşlü 5 yangın söndürme helikopterleri aldı. Bölgede çalışmalara başlayan helikopterler, alçalarak denizden aldıkları suyu, sarp ve yüksek alanlara taşıyarak, söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici ise 24 saat bölgede yangını söndürme çalışmalarını takip ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangının dar bölgede hapsedildiğini gün içinde kontrol altına alacaklarını söyledi.