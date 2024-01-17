Antalya’da sel etkili oldu

Alanya, Kumluca, Demre, Finike Kaş ilçelerinde sağanak sele döndü. Sel suları seralara zarar verdi. Hasat zamanı seraların içerisi sel suları ile doldu. Kaş'ın Yavu Mahallesi'nde seralık alanların tamamı sel suları ile doldu. Suyun yüksekliği 2 metreye ulaştı. İlçe Tarım Müdürlüğü ortala çıkan zararın hasar tespitinin ardından belli olacağını bildirdi.

GECE YOL KAPANDI

Sağanak yağış nedeniyle gece Kaş - Demre karayolu trafiğe kapandı. Yetkililerin zamanında önlem alması araçların suya kapılmasını önledi. Sabaha karşı suların çekilmesi ile yol trafiğe yeniden açıldı. Kumluca ilçesinde su baskınlarına karşı belediyede kepçeler sabaha kadar hazır bekledi. Tıkanan kanallara anında müdahale edildi.

DOĞU İLÇELERİNDE DE ETKİLİ OLDU

Sağanak yağış, kentin doğu ilçeleri Serik, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa'da etkili oldu. Buralarda da yağmur suları sele dönüp seralara doldu. Bazı bölgelerde ise dolu etkili oldu. Açık alanlarda tarım ürünleri zarar gördü. Çiftçiler gece boyu seralarında nöbet tuttu. İlçelerdeki dereler taştı. Meteoroloji sağanak yağışın il genelinde 3 ün aha etili olacağını kaydederek vatandaşların dikkatli olmasını istedi.