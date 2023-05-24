Antalya’da selfie çektirmek için kafese giren aileye aslan saldırdı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 13 Mayıs tarihinde meydana gelen olayda, erkek çocukları A.A.'yı da yanlarına alan anne D.A. ve baba T.A., işletmesi kişiye ait hayvanat bahçesine gitti. Bir süre hayvanat bahçesinde vakit geçiren aile, kafes içinde yatan aslanı izledi. İddiaya göre kafes yakınında bulunan A.A.'nın amcası, bakıcısı olduğu aslanların saldırgan olmadığını, selfie çekebileceklerini söyledi. Bunun üzerine aile, aslanla selfie çektirmek için kafese girdi. Ailenin kafese girmesiyle yattığı yerden hızla kalkan aslan saldırıya geçti.

PENÇELERİ SAÇLI DERİSİNİ KOPARDI

Çığlıkların yürekleri parçaladığı olayda aslanı pençesi A.A'nın saçlı derisinin büyük kısmını koparttı. Korkunç olayın ardından bakıcı amca ve çevredekilerin müdahalesiyle aslan güçlükle uzaklaştırıldı. A.A. ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. İlk muayenenin ardından kafasında kırık ve beyninde zarar olmadığı tespit edildi.