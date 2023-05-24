Antalya’da selfie çektirmek için kafese giren aileye aslan saldırdı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 13 Mayıs tarihinde meydana gelen olayda, erkek çocukları A.A.'yı da yanlarına alan anne D.A. ve baba T.A., işletmesi kişiye ait hayvanat bahçesine gitti. Bir süre hayvanat bahçesinde vakit geçiren aile, kafes içinde yatan aslanı izledi. İddiaya göre kafes yakınında bulunan A.A.'nın amcası, bakıcısı olduğu aslanların saldırgan olmadığını, selfie çekebileceklerini söyledi. Bunun üzerine aile, aslanla selfie çektirmek için kafese girdi. Ailenin kafese girmesiyle yattığı yerden hızla kalkan aslan saldırıya geçti.
PENÇELERİ SAÇLI DERİSİNİ KOPARDI
Çığlıkların yürekleri parçaladığı olayda aslanı pençesi A.A'nın saçlı derisinin büyük kısmını koparttı. Korkunç olayın ardından bakıcı amca ve çevredekilerin müdahalesiyle aslan güçlükle uzaklaştırıldı. A.A. ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. İlk muayenenin ardından kafasında kırık ve beyninde zarar olmadığı tespit edildi.
REKTÖR ÖZKAN DİKTİ
Gelişmelerin ardından Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'a bilgi verildi. Zaman geçirmeden hastaneye gelen Prof. Dr. Özkan, ekibiyle girdiği ameliyatta, kopan saçlı deriyi yerine dikti. 10 gün hastanede gözlem altında tutulan A.A.'nın yaşadığı olayın şokunu atlatamadığı öğrenildi. Psikolog eşliğinde tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edilen A.A.'nın, sağlık durumunu ise iyi olduğu kaydedildi.
'ŞOK OLDUM'
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, olayın kendisine telefonla bildirildiğinde inanmak istemediğini söyledi. 'Aslan mı saldırmış, nasıl olur bu?' diyerek tepki verdiğini belirten Prof. Dr. Özkan, "Sonuçta Afrika ülkesi değiliz. Aslan nasıl bir çocuğa saldırmış olabilir. Kafasını parçalamış. Saçlı deride büyük hasar vardı. Müdahale edip, düzelttik ancak psikolojik travma söz konusu. O kısmı da uzman arkadaşlarımız yakından takip ediyor. Şu an son durumu gayet iyi" diye konuştu. Aile hayvanat bahçesi işletmesinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.