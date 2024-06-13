Antalya’da sıcaktan bunalanlar geceyi sahilde geçiriyor

Afrika sıcaklarının Antalya'da havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle gün içerisinde 45, sabaha karşı ise 32 dereceyi bulan sıcak ve yüzde 80'lere ulaşan nemden bunalan vatandaş, soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde aldı. Gün içinde yüzbinlerce tatilciyi ağırlayan sahil, çadır kuran ya da uyumak isteyenlerin de tercihi oluyor. Sıcak havadan bunalanlar sahile gelerek hem serinleyip hem de denizin keyfini sürüyor.

ÇAYLARINI YUDUMLAYIP DENİZE GİRDİLER

Geceyi deniz kenarında geçiren vatandaşlar bazıları çadır kurarken, bazıları da çakıl taşları üzerine serdikleri hasır ya da battaniyelerinde uyumayı tercih etti. Gece saatlerinden itibaren sahile gelen vatandaşlar, sabah uyandıklarında çaylarını yudumlayıp denize giriyor. Bazı vatandaşlar ise sabahın ilk ışıklarında arkadaş gruplarıyla denize girip suyun keyfini çıkardı. İşe gidecek olanlar ise sabahın ilk ışıkları ile birlikte eşyalarını toparlayıp evlerine geri dönüyorlar.

Sıcak ve nemden bunaldıkları in geceyi deniz kenarında geçiren Melahat Yeşildal, "Biz İstanbul'dan geldik. Burası oraya göre çok sıcak ve nemli. Evde klima bile yetmiyor. Bizde akşamları eşyalarımızı toplayıp deniz kenarına gelip uyuyoruz. Sabah uyandığımızda ise denize girip evimize geri dönüyoruz" dedi. Bazı vatandalar ise rahat uyumak için geldikleri deniz kenarına kedilerini de geçirdikleri görüldü.