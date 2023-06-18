Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da silahlı kavga arasında kalan müşteri hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 18.6.2023 19:55

Antalya’da silahlı kavga arasında kalan müşteri hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşanan silahlı kavganın ortasında kalan Kenan Barış (49) hayatını kaybetti. Cinayet anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da silahlı kavga arasında kalan müşteri hayatını kaybetti

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında Belek Mahallesi 22'inci Sokak'ta bulunan kuaför salonunda meydana geldi. İş yerinin sahibi Veli B. (25) dün akşam saatlerinde bir restoranda garsonluk yapan Şahin B. (44) ile müşterilerini başka iş yerlerine yönlendirmesi nedeniyle tartıştı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Şahin B., bir gün sonra saat 12.00 sıralarında kuaföre gelip, Veli B. ile tekrardan tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine garsonluk yapan Şahin P., tabanca ile kuaför salonuna rast gele ateş etmeye başladı. Mermiler önce işyeri sahibi Veli B.'ye isabet etti. Ateşin devam etmesi üzerine kuaföre traş olmaya gelen Pakistan doğumlu Kenan Barış (49) göğsünden ve başından işyeri ağır yaralandı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İki yaralı sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından bölgedeki en yakın hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Kenan Barış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatı kaybetti. Şüpheli ise suç aleti olan ruhsatlı tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı. Şahin P.'nin kuaföre gelip bağırması, sonrasında tabancayla ateş ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkiye’den NATO’ya Kıbrıs şerhi
Gökçek’le fotoğraf çektirdi CHP'li Mansur Yavaş işten çıkardı
Fatih Altaylı, Milli Muharip Uçak KAAN'ı hedef aldı!
İngiltere’de ekonomik kriz mağazaları vurdu: Kilo ile giysi satıyorlar
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 330 bin hanenin kira yardımı bayram öncesi ödenecek
Babalar Günü'nde kahreden haber: Kızını sınava götürürken can verdi!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Zorunlu hizmet affı son dakika | Bakan Tekin duyurdu: Öğretmenlere "Zorunlu hizmet affı" müjdesi
Otomobilde fahiş fiyata el konuluyor! Bakanlık harekete geçti: Sektör mercek altına alınacak
Tarihimizin en büyük sel felaketi 115 yıl önce Tokat’ta yaşandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya’da silahlı kavga arasında kalan müşteri hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA