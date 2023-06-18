Antalya’da silahlı kavga arasında kalan müşteri hayatını kaybetti

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında Belek Mahallesi 22'inci Sokak'ta bulunan kuaför salonunda meydana geldi. İş yerinin sahibi Veli B. (25) dün akşam saatlerinde bir restoranda garsonluk yapan Şahin B. (44) ile müşterilerini başka iş yerlerine yönlendirmesi nedeniyle tartıştı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Şahin B., bir gün sonra saat 12.00 sıralarında kuaföre gelip, Veli B. ile tekrardan tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine garsonluk yapan Şahin P., tabanca ile kuaför salonuna rast gele ateş etmeye başladı. Mermiler önce işyeri sahibi Veli B.'ye isabet etti. Ateşin devam etmesi üzerine kuaföre traş olmaya gelen Pakistan doğumlu Kenan Barış (49) göğsünden ve başından işyeri ağır yaralandı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İki yaralı sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından bölgedeki en yakın hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Kenan Barış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatı kaybetti. Şüpheli ise suç aleti olan ruhsatlı tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı. Şahin P.'nin kuaföre gelip bağırması, sonrasında tabancayla ateş ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.