Antalya’da silahlı saldırı: 2 ölü 2’si ağır 4 yaralı

Silahlı saldırıda Osman Bozdoğan (45) ve Feyyaz Bozdoğan (43) hayatını kaybederken, Sedat Bozdoğan (61), Nuriye Bozdoğan (41) ağır olmak üzere ve Yılmaz Konaç (50) yaralandı. Kaçan saldırgan Emrullah Çabuk, Alanya girişinde polis çevirmesine takılınca silahla intihar etmek istedi. Olay, saat 17.00 sıralarında Serik ilçesi Belek mahallesinde meydana geldi. Emrullah Çabuk, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet olduğu belirtilen Feyyaz Bozdoğan, Osman Bozdoğan, Sedat Bozdoğan, Nuriye Bozdoğan ve Yılmaz Konaç ile bir sitenin giriş kapısında tartıştı.

KURŞUN YAĞDIRDI

Taraflar arasında tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Emrullah Çabuk, belinden çıkardığı tabanca ile akrabalarına kurşun yağdırdıktan sonra otomobille olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Osman Bozdoğanın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı olduğu belirlenen Feyyaz Bozdoğan, Sedat Bozdoğan, Nuriye Bozdoğan ve Yılmaz Konaç yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Feyyaz Bozdoğan doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybederken durumu ağır olan Sedat Bozdoğan ise ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine sevk edildi.

TABANCA İLE İNTİHARA KALKIŞTI

Akrabalarına kurşun yağdırdıktan sonra kaçan saldırgan Emrullah Çabuk'un yakalanması için il genelinde çalışma başlatıldı. Şüpheli Çabuk, bir süre sonra Alanya ilçesinde polis uygulama noktası yakınında tabancayla başına ateş ederek intihara kalkıştı. Ağır yaralı olduğu belirlenen Çabuk, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Çabuk'un komada olduğu bildirildi.