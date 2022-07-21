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Giriş Tarihi: 21.7.2022 14:19

Antalya'da silahlı saldırı! Saldırgan dayısı çıktı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Dükkanı önünde çay içen Mehmet Özcan (62), silahlı saldırıya uğradı. Saldırganın ise Özcan'ın dayısı olduğu öğrenildi.

DHA
Antalya’da silahlı saldırı! Saldırgan dayısı çıktı

Olay, dün saat 13.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İlçede bir akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi Mehmet Özcan, sohbet etmek için berber dükkanına uğradı.

SAÇMALARLA YARALANDI

Dükkan önünde oturup, çay içen Özcan'a, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfekle ateş açıldı. Özcan, sırtına isabet eden saçmalarla yaralandı.


YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Özcan'ın yere yığıldığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürü Kamil Çıngıl da olay yerine gelerek, çalışmaları koordine etti. Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özcan, daha sonra Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan Özcan'ın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü bildirildi.


ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekipler de şüphelinin H.K. olduğunu tespit etti. Saldırı sırasında kullandığı tüfekle yakalanıp, gözaltına alınan H.K.'nin Mehmet Özcan'ın dayısı olduğu ortaya çıktı. H.K. ilk ifadesinde saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf etti. İşlemlerinin ardından H.K.'nin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Antalya'da silahlı saldırı! Saldırgan dayısı çıktı
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