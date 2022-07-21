Antalya’da silahlı saldırı! Saldırgan dayısı çıktı





YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Özcan'ın yere yığıldığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürü Kamil Çıngıl da olay yerine gelerek, çalışmaları koordine etti. Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özcan, daha sonra Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan Özcan'ın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü bildirildi.