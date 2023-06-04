Antalya’da sır olay: İçki içtikleri arkadaşlarını ölü buldular!

Korkunç olay, Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Sevgili olan E.S. ve K.K., akşam saatlerinde evlerinde içki içti. Sonrasında K.K. arkadaşı Vehbi Uçar'ı arayarak, dışarı çıkmayı teklif etti. Bunun üzerine Uçar'ın minibüsüyle iki arkadaş dışarı çıkıp içki içmeye devam etti. Gece saatlerinde K.K., arkadaşı Uçar'ı evine davet etti. Evde de Uçar ile K.K. ve sevgilisi bir süre daha içti.