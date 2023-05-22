Antalya’da sır olay: Sokak ortasındaki cesedin etrafına dubalar konuldu!

Olay yeri inceleme ekibi gelene kadar üzeri yorganla örtülen cesedin etrafı iş yerlerine ait dubalarla çevrildi. Cenaze, ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Sokakta yaşadığı düşünülen kişinin eşyaları, bir polis memuru tarafından poşete koyularak polis merkezine götürüldü.