Antalya’da sis kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza saat 12.00 sularında Döşemealtı Çubukbeli rampasında meydana geldi. Antalya'dan Burdur istikametine seyir halindeki Necip K. (52) idaresindeki kamyonet kontrolden çıktı.

TERS DÖNDÜ

Yolun kenarında bulunan tepeye çarpan araç ters döndü. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Doktorların yaptığı kontrolde araçta yolcu olarak bulunan Ertan Koca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Necip K. ile araçta bulunan 5 yaşındaki K.K., N.K. (44), S.Ç (20) ve S.Ç (52) kazayı hafif yaralı atlattı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Hayatın kaybeden Ertan Koca'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yetkililer kazanın meydana geldiği satalerde yolda görüş mesafesinin 10 metre olduğunu kaydetti.