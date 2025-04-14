Antalya’da soba faciasında anneanne gelin ve torun hayatını kaybetti

Korkunç olay Ova Mahallesi Çolaklar Sokak'taki evde meydana geldi. Serada ortakçı olarak çalışan yaşayan aileden bir süredir haber alamayan yakınları, eve geldiklerinde aile bireylerini hareketsiz halde bulundu. Şoka giren aile yakınları durumu 112 Acil Çağır Merkezi'ne bildirdi.

ANNEANNE GELİN VE TORUN HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, anane Fatma Arat, gelini Zeynep Arat ve torunu Emir Kağan Arat'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdiği belirlendi.Acı haberi alan baba Ramazan Arat ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. 3 cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

2 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Vefat eden Zeynep Arat'ın ikinci oğlu Ali Kemal Arat ambulans ile Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorlar Ali Kemal'in sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Durumları ağır olan Şerife, Ahmet Mutlu çifti ilk müdahalenin ardından ambulans ile Antalya Eğitim ve Aratırma Hastanesi Yoğun Bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Doktorlar Mutlu çiftinin durumlarının iyiye gittiğini kaydetti.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLECEK

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından 3 cenaze baba Ramazan Arat'a teslim edileceği öğrenildi. Cenazeleri teslim almayı bekleyen baba Ramazan Arat, "Bittim ben, öldüm ben. Eşim, oğlum ve anam gitti. Allah'ım bu nasıl bir acı." feryatları yürekleri dağladı.