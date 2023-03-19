Antalya'da şok eden olay! Kulak zarını patlattıktan sonra "bu değilmiş" deyip bıraktılar





"'BU DEĞİLMİŞ' DEYİP KAÇTILAR"

Olayı anlatan Kaya, "Ekmek aldım eve geliyordum. Kavşakta korna bastı arkamdan. 'Acil bir durum mu oldu?' diye sordum. 'Sen şimdi ne olduğunu görürsün' deyip aracı önüme kırdılar. Önce 2 kişi aracıma girdi, sonra 2 kişi daha geldi. Tekme ve yumruklarla yüzüme vurdular.