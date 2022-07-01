Antalya’da sokak ortasında vahşet

Antalya'nın Kepez ilçesi Yenimahalle 2435 sokak üzerinde önceki akşam saat 19.00 sıralarında yaşanan olayda Özkan Geyik kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Naciye Karataş sokakta tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşmesi üzerine Özkan Geyik cebinden çıkardığı bıçakla Naciye Karataş'ı boğaz ve boyun kısmından defalarca bıçakladı.

KİMSEYİ YANAŞTIRMADI

Aldığı darbelerin ardından Naciye Karataş. kanlar içinde yere yığıldı. Çığlık seslerine duyan etraftakiler olaya müdahale etmek istedi. Elindeki bıçağı bırakmayan Özkan Geyik, Naciye Karataş baş kısmını ayaklarının arasına alıp, "Yaklaşanı bundan beter ederim" diyerek etrafındakilere tehditler savurdu. Vatandaşların tepkisinin artması üzerine Özkan Geyik olay yerinden suç aleti bıçakla birlikte yaya olarak kaçtı.

DURUMU AĞIR

Korkunç saldırıyı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Naciye Karataş Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesine Hastanesine kaldırıldı. Doktorlar genç kadının şah damarlarının zara gördüğünü durumunun ağır olduğunu bildirdi. Polis kaçan saldıranın yakalanması için çalışma başlattı. Kabaha karşı Geyik saklandığı evden suç aleti bıçak ile birlikte gözaltına alındı.

"KADINI BIÇAKLADI, KİMSEYE MÜDAHALE İZNİ VERMEDİ"

Olayın görgü tanıklarından Fatma Rıfatoğlu, çığlıkların ardından evinin balkonuna çıktığını belirterek, "Biz olayın bu duruma geleceğini bilmiyorduk. İçeriye kaçtığım an her şey olmuş ve bitmişti. İnsanlar da bir anda kalabalıklaşmıştı. Polis arandı ama gelene kadar kadın çok kan kaybetti. Kadını bıçakladı ve kimseye de müdahale izni vermedi. Komşularda taş ve eline geçirdikleriyle şahsa müdahale etmeye çalıştı ama bıçağı etrafa salladığı için kimse bir şey yapamadı" dedi. Bir diğer görgü tanığı Sebahat Rıfatoğlu da, "İlk başta kavga ettiler, sonradan bıçak çıktı. Biz olayın son kısmına yetiştik. Kadın yerde yatıyordu herkes başına gelince şahıs yürüyerek olay yerinden kaçtı. Sonrasında ambulans geldi ve kadını götürdü. Ben adamın kadını tutup yere yatırdığı kısmını gördüm" dedi.

VATANDAŞLAR KAYDETTİ

Korkunç saldırı da Özkan Geyik'in Naciye Karataş'ı bıçakladıktan sonra yere yatırma ve yanına kimseyi yaklaştırmadığı anlar, binadakiler tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde ayrıca 2 kişinin saldırganı ikna etmeye çalışması ve ardından bir süre sonra yaralı kadının ambulansa yer alması da yer aldı.