Antalya’da sosyal medyadan provokasyona 2 gözaltı

Kayseri'de Suriyeli sığınmacılara karşı yaşanan provokasyonun ardından Antalya'da sosyal çeşitli sosyal medya uygulamalarında paylaşılan "Helal olsun tuttuğunuzu gebertin bunları ülkeye dolduranlarında oy verenlerin de...", "Sadece Kayseri değil tüm Türkiye ayaklanmalı" şeklinde paylaşımların bulunduğu tespit edilen M.T. ve D.A. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlattı.



Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Emniyette sorgusu devam eden 2 kişinin "Suç İşlemek için alenen tahrikte bulunma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme, halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik etme" suçlarından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.