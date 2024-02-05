Antalya’da sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Antalya'nın Çalkaya Mahallesi'ndeki Karakoyunlu mevkisinde sulama kanalında ceset görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye karakol ve deniz polisi ekipleri sevk edildi. Deniz polisi tarafından sudan çıkarılan cesedin, havalimanında çalışan Murat Aygün'e ait olduğu belirlendi.

ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Yapılan inceleme Murat Aygün'ün ölüm sebebi belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Sakarya nüfusuna kayıtlı olan Aygün'ün cinayet kurban gidip gitmediği yapılan ayrıntılı otopsini ardından ortaya çıkacak. Polis cesedin birkaç günlük olduğu ve şahıs hakkında kayıp başvurusunun bulunmadığını kaydetti. Cinayet masası ekipleri Murat Aygün'ün cinayete kurban gidip gitmediğini araştırıyor.