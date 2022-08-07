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Giriş Tarihi: 7.8.2022 17:01 Son Güncelleme: 7.8.2022 19:07

Antalya'da Tır dolusu kaçak içki yakalandı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde KOM Ekipleri 6 milyon değerinde. 17 Bin 160 şişe kaçak içkiyle birlikte 19 Bin 500 sahte bandrol ele geçirilirken 1 kişi yakalandı.

MEHMET AL MEHMET AL
Antalya’da Tır dolusu kaçak içki yakalandı

Antalya KOM Şube Müdürlüğü Alanya Kom Büro Amirliği olarak ilçe genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ile ilgili yapılan çalışmalarda Alanya'ya yüklü miktarda kaçak alkol geleceği bilgisi edinilmesi üzerine yapılan çalışmalar sonucu Konaklı Mahallesinde durduruldu.

Tırda yapılan aramada: 17 Bin 160 şişe kaçak alkol, ve 19 Bin 500 sahte bandrol ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak alkollerin piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon TL olduğu tespit edilirken, yaklaşık 4 milyon TL vergi kaybının önüne geçirilirken olayda M.A. isimli şahıs yakalandı. M.A. işlemlerin ardından savcılıkca serbest bırakıldı.

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Antalya'da Tır dolusu kaçak içki yakalandı
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